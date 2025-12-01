Milano 12:04
42.973 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:05
9.708 -0,13%
Francoforte 12:04
23.523 -1,32%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS

Ribasso composto e controllato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.
