Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:33
25.583 -0,42%
Dow Jones 18:33
47.739 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Banca MPS, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Banca MPS, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Protagonista l'istituto di Rocca Salimbeni, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,27%.
Condividi
```