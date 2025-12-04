MPS, tornano le vendite: focus sul CdA di domani

(Teleborsa) - Retrocede Banca MPS
con un ribasso dell'1,90%, dopo un avvio timidamente positivo. Le vendite tornano così sulle azioni della banca senese, provocato dalle notizie sulle indagini della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca, mentre gli investitori guardano al CdA di domani.
La tendenza ad una settimana dell'istituto di Rocca Salimbeni
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Monte Paschi
evidenzia un declino dei corsi verso area 7,507 Euro con prima area di resistenza vista a 7,719. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,43.