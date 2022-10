OCSE, con pandemia balzo dei NEET

(Teleborsa) - Nel periodo del Covid è aumentata la quota dei Neet, ossiaLo rileva l'Ocse nel suo report annualesottolineando come la quota di Neet di età compresa tra 25 e 29 anni in Italia era già in aumento al 31,7% durante la pandemia da Covid nel 2020, e ha continuato ad aumentare fino alNel 2019, i Paesi dell'Ocse hanno speso in media il 4,9% del loroper gli istituti di istruzione dal livello primario, le elementari, a quello terziario, l'istruzione universitaria, l'Italia è sotto la media, di oltre un punto percentuale, al 3,8%.Nell'edizione dello scorso anno, il dato relativo al 2018 veniva indicato nel. In Italia - evidenzia l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - la spesa pubblica per l'istruzione da primaria a terziaria è stata pari al 7,4% della spesa pubblica totale, anche questo un valore inferiore alla media dell'Ocse che è del 10,6%. La quota del Pil è un indicatore dell'importanza che i Paesi attribuiscono all'istruzione nelle loro decisioni.Ma poiché i numeri variano a seconda deldei bilanci pubblici e del numero di studenti, l'Ocse ha calcolato anche l'importo totale del finanziamento per studente: i Paesi dell'Ocse, per i vari livelli di istruzione da primario a terziario, spendono in media 11.990 dollari all'anno per studente per gli istituti di istruzione. Nel0.902 dollari per studente; ma la spesa cumulativa dell'Italia per l'istruzione di uno studente da 6 a 15 anni è stata di 105.754 dollari, dato leggermente superiore alla media dell'Ocse di 105.502.I valori per studente sono, di poco, più alti della media per la scuola primaria e più bassi per la scuola secondaria. Maggiore il divario nella spesa per l'istruzione universitaria,dai valori elevati in alcuni Paesi.Nel nostro Paese, in venti anni il livello di istruzione è aumentato a un ritmo più lento rispetto alla media dei Paesi dell'Ocse; per quanto riguarda i giovani tra iEd è più alta la percentuale di coloro che non ottengono un titolo di istruzione alle scuole superiori.