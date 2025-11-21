Scuola, Anief chiede discussione provvedimento su burnout insegnanti e anticipo pensione

"È in discussione il decreto legislativo 159 del 2025 sulla sicurezza e sulla protezione civile.
In questo l’ANIEF
sta chiedendo – e il parere della settima commissione è già arrivato – la discussione in merito a un provvedimento legato al burnout degli insegnanti,
sull’uscita in pensione anticipata
rispetto ai parametri della Fornero". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.
"Già le forze armate utilizzano questo criterio dei 60 anni per poter andare in pensione. L’ANIEF chiede alla commissione presso cui verrà discusso il provvedimento un analogo trattamento
, istituendo un’apposita commissione per l’inchiesta sul burnout e, conseguentemente, la possibilità di andare in pensione anticipatamente per motivi di servizio", conclude Nonnis.
