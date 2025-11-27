Milano
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 11.56
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
27 novembre 2025 - 10.00
Balzo del
comparto dei beni di largo consumo
, che continua la giornata a 113.115,6 punti.
