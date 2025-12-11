Milano 17:24
43.742 +0,64%
Nasdaq 17:24
25.488 -1,12%
Dow Jones 17:24
48.578 +1,08%
Londra 17:24
9.697 +0,43%
Francoforte 17:24
24.293 +0,68%

Piazza Affari: in forte denaro il settore beni di consumo italiano

Balzo del comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata a 116.267,08 punti.
