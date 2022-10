Rivian Automotive, vendite trimestre in linea con guidance. Titolo brilla

Rivian Automotive

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 10,59% sui valori precedenti.Il costruttore di veicoli elettrici ha registrato vendite e produzione nel terzo trimestre in linea con la guidance della società. Rivian ha consegnato 6.584 dei suoi truck elettrici nei tre mesi allo scorso 30 settembre e ne ha prodotti 7.363 nell'impianto di Normal, in Illinois. La società ha confermato di essere in linea con il target di 25.000 veicoli prodotti nell'intero esercizio.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 34,24 USD con area di resistenza individuata a quota 35,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 33,22.