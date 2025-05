ELES, ricavi primo trimestre in calo a 5,7 milioni di euro

ELES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso ildel 2025 conpari a 5,7 milioni di euro, sostenuti in ambito Semiconduttori dalle vendite di sistemi di test per nuovi clienti nel mercato finale industrial e dalle vendite in ambito Aerospace & Defense, che hanno parzialmente compensato la contrazione del mercato finale Automotive, facendo registrare complessivamente una riduzione del 12% rispetto ai 6,5 milioni di euro del 31 marzo 2024."Nonostante un lieve rallentamento nella raccolta ordini, legato alla volatilità del comparto semiconduttori - influenzato dalla crisi del settore automotive e dalle incertezze legate ai dazi annunciati dall'amministrazione Trump -, restiamo fiduciosi in un recupero nei prossimi trimestri - ha commentato l'- Tale fiducia è supportata dalle significative opportunità commerciali attualmente in discussione con clienti attuali e potenziali che ci fanno ritenere che la dinamica del primo trimestre sia di natura temporanea"."La creazione della nuova divisione Aerospace & Defence (Incorporazione I&D Eles e Campera in CBL Electronics) rappresenta un passaggio strategico importante per focalizzare ulteriormente il Gruppo su mercati verticali ad elevata complessità tecnica, ottimizzando risorse e competenze", ha sottolineato ilI ricavi della Divisione Semiconduttori, pari a circa 3,4 milioni di euro (-20%), sono stati sostenuti dalle vendite di sistemi di test per nuovi clienti nel mercato finale industrial, che hanno registrato un aumento del 41%. I ricavi della Divisione A&D (Aerospace & Defense) sono rimasti stabili (+3%) e ammontano a circa 2,3 milioni di euro. L'è pari al 38% dei Ricavi delle Vendite Consolidati, sostenuta dalle vendite negli Stati Uniti.