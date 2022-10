ALA, Equita alza target price e stime dopo recente M&A

Equita

ALA

Dassault

(Teleborsa) -ha incrementato ailsu, società attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società, quotata su Euronext Growth Milan, ha finalizzato l'acquisizione del gruppo spagnolo SCPSintersa per 43 milioni di euro.Gli analisti stimano che il debito to EBITDA pro-forma FY22 sia di 2.7x (inclusi gli earn-out), "un livello che lascia una(supponendo 3x come limite), ritenendo che il focus sia ora sull'integrazione di Sintersa e sullo sfruttamento delle sinergie".Il Buy è confermato per: ildiche aggiungerà 50 milioni di euro entro il 2025-26; lecon la neo-acquisita SCP Sintersa (cross selling); l'resiliente (oltre il 50% delle vendite totali); la ripresa graduale del mercato civile dopo la crisi Covid; il crescente ricorso all'outsourcing nel mercato di riferimento dell'Aerospazio e Difesa.