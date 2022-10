Friulchem, CFO SIM taglia target price e conferma Buy

Friulchem

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato a(da 2,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari, confermando ilsul titolo a. L'upside potenziale è superiore al 40%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2022, che si è chiuso con ricavi delle vendite pari a 17 milioni di euro (+81% rispetto al 30 giugno 2021) e un risultato netto negativo per 0,04 milioni di euro (in leggero miglioramento).A seguito della pubblicazione dei risultati, gli analisti hannotenendo conto di: un aumento della crescita delle vendite alla luce della solida performance della BU Umana nel primo semestre; maggiori costi operativi per meglio recepire l'attuale pressione inflazionistica; un lieve aumento degli oneri finanziari per la scadenza della moratoria sui prestiti dovuta al Covid-19; maggiori spese in conto capitale legate agli investimenti in R&S.Il risultato combinato è un aumento medio dell'11% deiabbinato a un calo medio dell'8,9% e del 45% dell'e dell', nel 2022-24.