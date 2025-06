Solid World, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Solid World Group

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 5,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 148%.Gli analisti scrivono che il 2024 di Solid World si è chiuso all'insegna della, che ha visto in primis la progressiva uscita dal comparto solare (SolidFactory) per concentrare le risorse sui settori industriale e biomedicale, ritenuti più sinergici, scalabili e ad alta marginalità. Il Gruppo sta espandendo ora gli interessi nel settore difesa e aerospazio, grazie all'acquisizione di DuePiGreco e all'avvio della produzione di componenti 3D per applicazioni militari e istituzionali. Laporta un netto miglioramento della marginalità operativa (EBITDA a 6,46 milioni di euro vs 3,40 milioni di euro nel 2023) pur con ricavi leggermente in calo. Prosegue la transizione del modello Software da licenze perpetue a SaaS, rafforzando la qualità e la ricorrenza dei ricavi, mentre il prodotto Electrospider si afferma a livello globale, con ordini attivi in centri clinici e accademici in Europa, USA e Medio Oriente.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni, allungando l'orizzonte temporale al 2027. In particolare, stimano un valore della produzione FY25 in crescita a 70,00 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,75 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 10,1%. Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 90,00 milioni di euro (CAGR FY24-FY27: 10,8%) nel FY27, con EBITDA pari a 7,00 milioni di euro e una marginalità del 8,1%, in crescita rispetto ai 6,46 milioni di euro del FY24.