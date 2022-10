F2i presenta il Rapporto di Sostenibilità Integrato 2021

(Teleborsa) -ha pubblicato ilche evidenzia i progressi compiuti in tema di prestazioni ambientali, economiche e sociali da F2i SGR e dalle società del portafoglio dei Fondi in gestione.Pur in un ontesto di instabilità e incertezza economica, lehanno svolto un ruolo di primaria importanza per il sistema economico nazionale e per le comunità in cui operano. Ilnel 2021 si è attestato a, in crescita di circa il 50% rispetto al 2020, mentre ilagli stakeholder ha raggiunto i, in aumento di oltre il 60%.Nel 2021 la SGR si è dotata di una, che ha rafforzato la valutazione, in tutte le fasi del processo di investimento, degli aspetti relativi alla sostenibilità, in particolare ampliando l'elenco dei settori esclusi ed(come rinnovabili ed economia circolare) e infine valutando i potenziali investimenti anche a valle dei risultati della due diligence ESG.Notevoli miglioramenti si sono registrati nelal perseguimento di obiettivi ESG. A seguito del maggior impegno di F2i nella sostenibilità, attualmente sono tre i Fondi F2i che promuovono caratteristiche ambientali e sociali.Nel corso del 2021, F2i SGR si è confermata, arricchendo il portafoglio con l’acquisizione di, attiva nello stoccaggio di gas naturale. Nel comparto dell’economia circolare, F2i ha acquisito nel corso dell’anno, società che opera nel settore del riciclo della carta e della plastica.Sotto il, le società partecipate da i fondi F2i contribuiscono in modo significativo a, grazie ai circa 1. 400 Megawatt (MW) di capacità installata per la produzione di(1.000 MW solare, 300 MW di eolico e 70 MW di impianti di produzione di energia da biomassa). Grazie a tali impianti sono statiequivalente, e le emissioni nette delle società in portafoglio di F2i sono diminuite circa del 25% rispetto al 2020.Con riferimento agli, si segnala che l’88% degli oltredelle aziende partecipate nel 2021 era inquadrato con un contratto a tempo indeterminato, e che le ore di formazione, pari a 14 per dipendente formato, sono aumentate del 28% rispetto al 2020.Per quanto riguarda la, va sottolineato che nel 2021 i Consigli di Amministrazione delle società partecipate risultavano costituiti per il 32% del genere meno rappresentato che, seguendo un trend positivo, ha registrato un aumento del 4% rispetto al 2020.