FMI, Georgieva avverte: "Crescono rischi recessione e stabilità finanziaria"

(Teleborsa) -. Lo conferma la direttrice generale del FMI,, preannunciando che il World Economic Outlook, in uscita la prossima settimana, opererà un"Stimiamo chesperimenterà almenoquest'anno o il prossimo. E anche in caso di crescita positiva, laa causa del calo dei redditi reali e dell'aumento dei prezzi", afferma la numero uno del FMI.Si attende una "forte battuta d'arresto" per l'economia mondiale - aggiunge - con, almeno quanto l'economia tedesca."Stiamo sperimentando un cambio fondamentale nell'economia globale", sottolinea Georgieva, spiegando che si passa da un mondo "relativamente prevedibile" ad un, dominato da una "maggiore, più altae più", dove non sono esclusi "ulteriori shock economici".In questo quadro la direttrice del FMI individuaper stabilizzare l'economia:; attuare unache tuteli i più deboli senza alimentare la corsa dei prezzi;. Il nemico numero unno resta comunque l'inflazione e "mentre la politica monetaria spinge sul freno - nota Georgieva - non si dovrebbe avere una politica di bilancio che spinge sull'acceleratore".