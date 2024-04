Bankitalia, rischi per stabilità finanziaria in attenuazione

(Teleborsa) - "Pur in presenza di forti tensioni geopolitiche a livello internazionale, iin Italia sono, anche per effetto del favorevole andamento dei mercati. Rispetto allo scorso novembre il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e quelli tedeschi; le condizioni disono migliorate ulteriormente, con scambi che a febbraio scorso hanno raggiunto un nuovo". E' quanto rileva la"Sebbene ancora fragile - si sottolinea - il, in un contesto caratterizzato da, consolidamento del processo die miglioramento del saldo delle partite correnti. Le più recenti previsioni prefigurano inoltre unnella seconda parte dell'anno", anche se "il permanere delrimane un, in particolare in caso di sviluppi dell'economia meno favorevoli di quanto atteso".Tutto questo in un contesto in cui "ed "lsi è fermato negli Stati Uniti", mentre "permangonoin Ucraina e in Medio Oriente."Leinternazionali - rileva Bankitalia - sonorispetto allo scorso novembre, beneficiando delle attese di. Dall'inizio dell'anno, tuttavia, isui titoli di Statonegli Stati Uniti e l'incremento si è trasmesso anche a quelli delle altre principali economie".hanno continuato ain termini nominali e sono tornati a crescere anche in termini reali, grazie alla diminuzione dell'inflazione. Nel comparto degli immobili commerciali le compravendite sono aumentate e si è attenuato il calo dei prezzi. Nel complesso glicomportano un. Al contrario di quanto avviene, dove le difficoltà riscontrate nel settore immobiliare commerciale rappresentano una fonte diper gli intermediari.I fattori di vulnerabilità per il settore dellerimangono contenuti, anche se resta. La ricchezza finanziaria è aumentata, soprattutto per le rivalutazioni delle attività finanziarie, ed è proseguita laa favore dei depositi a termine e dei titoli pubblici.Nel 2023 laè risultata ancorae le attese per l'anno in corso sono in miglioramento. Lain seguito al rafforzamento del patrimonio e al minore ricorso all'indebitamento. In presenza di costi di finanziamento elevati laa disposizione delle imprese ha infatti consentito di rimborsare anticipatamente una parte dei prestiti ottenuti durante la pandemia.. La redditività è significativamente aumentata e resterebbe alta anche nell'anno in corso. Le principali fonti disono riconducibili sia al potenziale peggioramento della, sia alle possibiliIl 26 aprile la Banca d'Italia ha deciso di attivare, con gradualità, una(systemic risk buffer, SyRB), così da accrescere la capacità delle banche didi portata generale. Se queste circostanze si verificassero la Banca d'Italia rilascerebbe la riserva, consentendo alle banche di utilizzare queste risorse per assorbire eventuali perdite e continuare a finanziare l'economia.Nella patrimonializzazione, pur rimanendo elevata, si è ridotta nella seconda parte dello scorso anno a causa dell'incremento del costo dei sinistri nel comparto danni. La, beneficiando dei maggiori proventi da investimenti e della riduzione delle minusvalenze nette. La posizione di liquidità si è mantenuta complessivamente buona, anche se sono continuati i riscatti nel comparto vita. Lanel quarto trimestre del 2023 e nel primo del 2024, a seguito della riallocazione del risparmio verso l'investimento diretto in titoli di debito. I