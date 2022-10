FED, Bowman: tassi devono salire a livello restrittivo e restarci per qualche tempo

(Teleborsa) - "Se non vediamo segnali di un calo dell'inflazione, la mia opinione continua a essere che. Tuttavia, se l'inflazione inizia a diminuire, credo che sarebbe appropriato un ritmo più lento di aumento dei tassi". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, in un evento a New York."Per ridurre l'inflazione in modo coerente e duraturo, il tasso sui fed funds dovrà- ha aggiunto Bowman - Tuttavia, non è ancora chiaro quanto dovremo aumentare il tasso sui fed funds e quanto tempo passerà prima di iniziare a vedere l'inflazione tornare al ribasso in modo coerente e duraturo"."Il mio punto generale è chee le prospettive per l'inflazione rimangono notevolmente incerte - ha spiegato la governatrice FED - Questa incertezza rende molto difficile fornire indicazioni precise sul percorso del tasso sui fed funds".