Solar Ventures ottiene finanziamento da BPER per due impianti fotovoltaici

Gruppo BPER

(Teleborsa) -, azienda specializzata nello sviluppo e nella gestione di impianti fotovoltaici, ha ottenuto unGrazie a queste risorse la società milanese guidata da Michele Appendino, potrà realizzare, uno da 7,8 MW(LT) finanziato da BPER ed uno da 1 MW(SS) finanziato attraverso il Banco di Sardegna.L’operazione è stata perfezionata grazie all’assistenza fornita dallo studio legale GOP (Gianni & Origoni) in qualità di legal advisor e dalla società EOS Consulting come consulente tecnico, mentre Wide Group si è occupata della consulenza assicurativa. All’azienda Comal è stata invece affidata la realizzazione degli impianti tramite formula EPC-M (engineering, procurement, construction, and management).La fase di costruzione dei progetti, che hanno avuto, sarà avviata a breve, mentreA pieno regime, gli impianti produrranno complessivamente 13,5 GWh di energia all’anno, evitando l’immissione in atmosfera di 5805 tonnellate di CO2.