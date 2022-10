E-Bus, ENEL X e Arriva Italia insieme per il trasporto disabili nel Comune di Roma

(Teleborsa) - Accelerare l'elettrificazione del trasporto pubblico locale coniugando sostenibilità e inclusione e fornendo un servizio essenziale per gli studenti. Sono le linee guida della partnership trala business line innovativa di Enel che ha operato attraverso XBus, la joint venture con Infracapital eholding italiana del Gruppo Arriva, grazie alla quale sonoI nuovi e-bus forniti da entrano a far parte della flotta di Arriva Italia che, dal 10 gennaio 2022 e in partnership con Meditral, gestisce il servizio di trasporto di studenti con bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria nel comune di Roma Capitale."Da oggi Roma ha a disposizione una nuova opportunità: grazie alla collaborazione con Arriva mettiamo in strada i primi bus elettrici che consentono gli spostamenti dei ragazzi con disabilità di diversi Istituti della Capitale – ha dichiarato–. Si tratta di un esempio virtuoso di integrazione tra innovazione e inclusione di persone che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Siamo convinti che la nostra soluzione "bus as a service" sia la scelta vincente per rendere finalmente sostenibile il parco mezzi pubblici delle Amministrazioni locali e che questa iniziativa sarà la prima di una lunga serie in tutto il Paese"."L'inserimento di questi nuovi mezzi totalmente green è un obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio, quando siamo diventati responsabili del servizio trasporto disabili per la città di Roma – ha affermato–. La sostenibilità era infatti un altro dei nostri principali focus, insieme a efficienza e ottimizzazione del servizio. Il bilancio di questi primi mesi di operatività è senz'altro positivo, vogliamo continuare a garantire eccellenza e migliorare là ove possibile, anche grazie a scelte più green"."Giusto un anno fa avevamo un trasporto pubblico per i ragazzi e le ragazze con disabilità delle nostre scuole che non funzionava, a causa dei disservizi legati ad uno dei vettori, oggi siamo qui a raccontare un'altra storia: un servizio efficiente, che trasforma e innova – ha sottolineato–. Siamo molto felici che sia proprio un servizio come questo che coniuga il diritto allo studio e il diritto all'inclusione a dare il via ad un cambiamento fondamentale per Roma. Un passo per rispondere alla domanda di cambiamento che arriva dalle generazioni più giovani, che proprio in questi giorni tornano a denunciare l'emergenza climatica e a chiedere azioni concrete agli adulti e a chi governa".Il progetto è uno dei primi esempi in Italia della soluzione innovativa sviluppata da Enel X attraverso laper l'elettrificazione del trasporto pubblico urbano, che offre energia per km percorsi: i clienti acquistano i km elettrici necessari per coprire le tratte, garantendo così un'erogazione efficiente e sostenibile del servizio. Enel X fornisce ad Arriva un pacchetto completo che prevede 20 bus elettrici; l'installazione di una cabina di Medio/Bassa tensione; manutenzione e fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie a Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, sono attive 10 infrastrutture per la ricarica degli e-bus e la dashboard JuiceNet Manager per l'ottimizzazione delle ricariche notturne.Ogni veicolo è allestito con, tra le quali un sollevatore idraulico automatico per il caricamento della carrozzina. È dotato di defibrillatore DAE e di un sistema innovativo di telemedicina che, in caso di malore improvviso di un passeggero, consente una diagnosi sul posto confrontando i dati vitali con una centrale presidiata da medici specializzati in grado di valutare in tempo reale la gravità della situazione. Per garantire la sicurezza massima dell'utenza su tutti i veicoli è presente anche un sistema di videosorveglianza interna.Il servizio prevede che i ragazzi siano raggiunti e fatti salire sul mezzo presso le proprie abitazioni e accompagnati fino al proprio Istituto, con un preciso punto d'incontro come capolinea di partenza/arrivo dove vi sarà presente l'accompagnatore designato a carico delÈ il Comune stesso che certifica il corretto svolgimento del servizio, tramite un sistema di geolocalizzazione appositamente installato su tutti i veicoli. Ladedicata al trasporto degli alunni disabili a Roma conta 246 autisti su 228 linee e circa mille passeggeri al giorno.