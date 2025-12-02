Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 18:38
25.560 +0,85%
Dow Jones 18:38
47.558 +0,57%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Enel, buyback per oltre 53,1 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Enel, buyback per oltre 53,1 milioni di euro
(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 24 e il 28 novembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 6.052.261 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 8,7836 euro per azione, per un controvalore pari a 53.160.639,885 euro.

Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 86.940.209 azioni proprie (pari allo 0,8551% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 687.196.950,281 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 28 novembre complessivamente 98.025.451 azioni proprie, pari allo 0,9642% circa del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, piccolo passo in avanti per il Gruppo energetico, che porta a casa un timido +0,49%.





Condividi
```