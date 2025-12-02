Enel, buyback per oltre 53,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato di aver acquistato
, tra il 24 e il 28 novembre 2025, nell'ambito del programma di buyback, complessivamente 6.052.261 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 8,7836 euro per azione, per un controvalore
pari a 53.160.639,885 euro
.
Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 86.940.209 azioni proprie (pari allo 0,8551% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 687.196.950,281 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 28 novembre complessivamente 98.025.451 azioni proprie, pari allo 0,9642% circa del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, piccolo passo in avanti per il Gruppo energetico
, che porta a casa un timido +0,49%.