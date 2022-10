Governo, dal caro energia allo scostamento di bilancio: i nodi e le sfide sul tavolo

(Teleborsa) - Anche senza "l'agenda Draghi",E con la strada già segnata dalla guerra e dalla conseguente crisi energetica, lo spazio di manovra per il nuovo Esecutivo è limitato. Il governo Draghi lascia al nuovo esecutivo conti pubblici in ordine, con debito e deficit entrambi in calo nel 2022 rispetto allo scorso anno. Ma sull'andamento dell'economia le prospettive non sono rosee, così come sui tassi di interesse, già sotto pressione e previsti in deciso aumento l'anno prossimo.In tale scenario il compito più arduo è affidato ala cui spetta la messa a punto di unail cui conto, in partenza, appare già salato. Per il prossimo inquilino di via XX Settembre il primo passo sarà la proroga fino a fine anno degli aiuti a famiglie e imprese in scadenza a novembre, che potrebbe tradursi in un emendamento al decreto aiuti ter (che inizia il 26 l'esame alla commissione speciale). Prima del vero banco di prova, rappresentato dalla manovra, ci sono da integrare lae ilcon il quadro programmatico, che fornirà un prima istantanea sulle risorse e le indicazioni di politica economica per la legge di bilancio.Conti alla mano i, da soli, secondo le stime, rischiano di assorbire circa 30 miliardi. Un aiuto concreto potrà arrivare dall'le cui decisioni, che saranno formalizzate nelle prossime settimane, "si tradurranno presto in bollette più basse". Il prezzo del gas oggi è già sceso del 10%, segno – ha affermato Draghi – di una "componente speculativa molto rilevante" nella dinamica dei costi.Se confermato, ilcosterà all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni altri 4,5 miliardi. Nella voce uscite va inserito anche ilmentre nel capitolo entrate potrebbero esserci i 3-4 miliardi di fondi di coesione che l'Ue ha concesso di utilizzare per il caro energia e la possibile minor spesa derivante dalle modifiche al Reddito di cittadinanza o dalla rimodulazione del Superbonus.Sul tavolo anche ilOltre alla rivalutazione degli assegni, per una spesa di 8-10 miliardi, c'è anche la necessità di intervenire per evitare che nel 2023 scatti il ritorno alla legge Fornero e su questo ci sono allo studio diverse strade, in primis una Quota 41 con soglia d'età che consentirebbe di contenere anche di molto la spesa.Il nuovo governo dovrà, invece, usare prudenza sul fronte delle promesse elettorali, gran parte delle quali al momento appaiono insostenibili dal punto di vista economico anche a fronte di una ipotetica nuova rottamazione delle cartelle. Tra queste figura la Flat tax: laspinge per una estensione fino a 100mila euro di fatturato ma ilfrena e invita alla cautela.Sul fronte politico la decisione con la "d" maiuscola riguarderà lo. Il governo uscente ha evitato fino all'ultimo di ricorrervi ma sulla scia della realizzazione delle misure annunciate il governo Meloni potrebbe scegliere questa strada. La questione sembra dividere il centrodestra: Salvini insiste da mesi e Meloni continua a definirlo l'extrema ratio. Per Giorgetti, che non si dice "contrario", rimane una eventuale opzione da considerare.