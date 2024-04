Etica SGR, assemblea approva bilancio 2023 con utile a 8,4 milioni di euro

(Teleborsa) - L', società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, ha approvato il Bilancio Integrato 2023. Ai Soci sarà distribuito uncomplessivo di 6,70 milioni di euro (14,90 euro per azione).L'utile lordo 2023 si attesta a 12,04 milioni di euro e l'a 8,4 milioni di euro. Nell'ultimo esercizio la SGR ha incrementato gli investimenti per il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e informativa, in relazione a un modello più efficace di governo dei dati, tra i quali quelli ESG, che necessitano di continui arricchimenti per l'affinamento della metodologia di analisi e di controllo del rischio ESG degli investimenti, si legge in una nota.Nel 2023, ladei fondi del Sistema Etica è stata di -87 milioni di euro, in linea con la fase di rallentamento che ha interessato l'industria del risparmio gestito. In crescita (+6,5%) il, che ha raggiunto i 7,42 miliardi di euro, superando gli obiettivi del Piano Strategico."In un anno caratterizzato da complesse sfide globali, che hanno coinvolto e sconvolto l'umanità, l'ambiente e l'economia, il nostro approccio etico alla finanza e ai temi globali ci ha consentito di raggiungere risultati concreti, anche in termini di coinvolgimento e impatto - sostienedi Etica SGR - Come attori e promotori del cambiamento, abbiamo un'attenzione costante alle conseguenze sociali e ambientali dei nostri investimenti, e ci impegniamo a mantenere saldi i nostri valori anche attraverso le mutevoli dinamiche di mercato e le nuove sfide legate alla guerra e alla sostenibilità".