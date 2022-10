Safilo rinnova accordo di licenza globale con rag & bone

Safilo

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, e rag & bone, marchio di moda globale, hanno. Il primo accordo di licenza quinquennale delle due società è iniziato a gennaio 2018 e il rinnovo sarà effettivo a partire da gennaio 2023."Il rinnovo dell'accordo di licenza rag & bone è il, che include l'offerta di brand a rilevanza locale - commenta, amministratore delegato di Safilo - Il marchio, che si rivolge a una precisa tipologia di cliente, è stato progettato dal nostro design studio di New York in stretta collaborazione con la fashion house, consentendoci di catturare e tradurre con successo lo spirito e lo stile l'effortless urban di rag & bone"."Siamo molto lieti di continuare la nostra partnership con Safilo, indiscutibilmentedell'occhialeria - afferma, CEO, Founder e Chief Brand Officer di rag & bone - Da cinque anni Safilo è per noi un partner di fiducia e siamo ansiosi di proseguire insieme il nostro percorso, continuando a spingere gli occhiali rag & bone con una condivisadedizione alla qualità e attenzione ai dettagli".