County of Milan rilancia il brand con Daddato Next e punta all’espansione globale

(Teleborsa) -, il marchio fondato dae divenuto emblema globale della street culture contemporanea, inaugura una nuova fase del suo percorso., guidata daannuncia con entusiasmo l’, in un’operazione definita in sinergia con lo stesso Burlon, che continuerà a detenere la proprietà del marchio.Con questo passaggio strategico, County of Milan si rilancia attraverso unconcepito per rafforzare la presenza internazionale del brand, pur conservando l’identità forte, inclusiva e radicale che ne ha decretato il successo globale.A partire dalle collezioni di settembre, produzione e distribuzione su scala mondiale saranno interamente curate da Daddato Next, con"Questa nuova fase rappresenta un momento cruciale per County of Milan. Grazie alla partnership con Daddato Next, il brandin linea con lo spirito del tempo e senza mai tradire la propria autenticità".L’accordo tra Daddato Next e County of Milan va oltre una semplice intesa industriale: èSi apre un nuovo capitolo per il brand, pronto a dialogare con il futuro, mantenendo vive le radici che lo hanno reso iconico.