Enel, 3 MW di pannelli solari per scuole e ospedali ucraini

(Teleborsa) - L’ha annunciato oggi la, raggiungendo un totale complessivo di 3MW forniti dal Gruppo al servizio di strutture di pubblica utilità del Paese.L’iniziativa, siglata in occasione della quarta edizione della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina, si inserisce nel più ampio quadro di cooperazione tra Italia e Ucraina. I pannelli solari, prodotti dalla Gigafactory 3Sun di Catania, sarannoche forniscono servizi essenziali per la popolazione, come scuole, università e ospedali.L’, vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e del vice Primo Ministro ucraino Oleiksii Kuleba, rinnova l’accordo “Ray of Hope” che aveva già visto la donazione di pannelli solari da parte del gruppo elettrico a favore dell'Ucraina.