Esautomotion, ricavi in crescita del 26% nei primi 9 mesi 2022

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, ha registratopari a 25,34 milioni di euro nei, in crescita del 26,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Nell'ultimo trimestre i ricavi, pari a 8,87 milioni di euro, rappresentano un risultato record in considerazione del periodo, che comprende anche la pausa estiva, e delle continue difficoltà nel reperimento di componenti semiconduttori.Tutte lesono in crescita tra cui Italia: +29%, Cina+Taiwan 12%, Turchia 32%, Penisola Iberica 18%, America Latina 15%. In recupero anche la marginalità e laLarimane positiva per 9,25 milioni di euro, nonostante le uscite per complessivi 1,27 milioni di euro relative ai dividendi dell'esercizio 2021, l'assorbimento di Capitale Circolante dovuto alla rilevante crescita del volume di affari e, soprattutto, alla discontinuità delle forniture che ha obbligato la società ad aumentare le scorte."Il- ha commentato il- Nonostante le difficoltà di approvvigionamento dei componenti, Esautomotion, nel terzo trimestre, ha effettuato consegne per un controvalore vicino a 3 milioni di euro al mese (mese di agosto incluso). La continuità dell'entrata ordini, sommata alla quantità di ordini in ritardo di evasione, consente di prevedere un 2022 assolutamente positivo per ricavi e redditività,".