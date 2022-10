Made.com crolla (-93%) dopo stop a colloqui per vendita

Made.com

(Teleborsa) - Le azioni di, società di e-commerce britannica che vende mobili e accessori per la casa, sono crollate dopo lee la prospettiva di una sospensione delle quotazione alla Borsa di Londra."Il board ha invitato un numero selezionato di parti a lavorare per offerte fisse entro la fine di ottobre - si legge in una nota - A seguito di ulteriori discussioni, tali parti hanno ora tutte confermato di non essere in grado di rispettare i tempi previsti. Di conseguenza,". Mentre in questa fase il FSP è in corso, non ci può essere certezza che un'offerta sarà fatta, né su quali possano essere i termini di qualsiasi offerta."Se non è possibile raccogliere ulteriori finanziamenti o se non viene ricevuta un'offerta definitiva per la società, il board adotterà le misure appropriate per preservare il valore per i creditori", viene aggiunto.Alla luce di quanto sopra, Made.com "delle azioni ordinarie della società sul mercato principale della Borsa di Londra".registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 0,5 centesimi di sterlina (GBX).