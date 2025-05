Gruppo Beta investe sull'Italia oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) -, leader in Europa nella produzione di utensili per specialisti della meccanica, della manutenzione industriale e dell'autoriparazione,, pur in uncontesto di grande incertezza a livello globale.Con il nuovo investimentodi Beta Utensili: il sito di– dove nascono alcuni dei suoi prodotti più iconici, come le chiavi a T e i cricchetti reversibili – e lo. Nel dettaglio,saranno destinati aper l’acquisto di un nuovo impianto che permetterà di produrre internamente alcuni componenti della chiave dinamometrica e della chiave a T con bussola snodata; ulteriorisaranno stanziati a fine annoper una nuova isola automatica per lo stampaggio plastico delle impugnature di tutti gli utensili utilizzati a torsione manuale."Il nostro Gruppo conferma la propria vocazione industriale e la ferma volontà di continuare a distinguersi per l’eccellenza qualitativa dei suoi prodotti – dichiara, Presidente e Amministratore Delegato di Gruppo Beta –. Questi nuovi investimenti rappresentano infatti l’ulteriore tappa di un percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, che mira a rafforzare la nostra leadership internazionale scommettendo proprio sulla manifattura Made in Italy".Il nuovo piano di investimenti è stato annunciato oggi nel corso dell’evento “Beta, il motore produttivo tra investimenti e Made in Italy”, che si è tenuto presso lo stabilimento di Castiglione d’Adda."Sono fermamente convinto della scelta di investire nella filiera produttiva italiana, garantendo continuità a un modello industriale già solido e riconosciuto", ha concluso Ciceri.