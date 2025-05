Dazi, Urso: export Made in Italy ha retto, mantenere approccio costruttivo

(Teleborsa) - "Dobbiamo prendere atto, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno con un +11,8% rispetto a un anno prima", questo "non è altrettanto avvenuto per altri Paesi europei, sia per il fenomeno naturale di accumulo di scorte nel timore dei dazi, ma anche verosimilmente per la forza intrinseca davvero del Made in Italy cui gli americani non vogliono rinunciare" Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso durante un'informativa al Senato sottolineando che "ci saremmoUrso ha, dunque, invitato a evitare "reazioni muscolari" nei confronti dei dazi Usa, e aOve il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull'export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento", ha detto Urso sottolineando che i dazi Usa non avrebbero un forte impatto sull'export di auto, focalizzato sul lusso, ma avranno "un impatto molto significativo sulla filiera delleche produce per l'alta gamma tedesca". Idem per la farmaceutica, "