Sogefi, Intesa Sanpaolo aumenta target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 0,91 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando ilsul titolo a "". "I dati del 3° trimestre di Sogefi hanno ulteriormente rafforzato la nostra opinione positiva sullanel superare gli aumenti dei prezzi delle materie prime e l'inflazione dei costi - hanno scritto gli analisti - Pur apprezzando la prudente ipotesi del gruppo sull'andamento della produzione automobilistica del 2023, lalimita il rialzo del titolo, soprattutto dopo il recente robusto rally azionario".Pur alzando le stime, rispettivamente del 19% e del 29%, Intesa Sanpaolo ha apportato modifiche minori alle previsioni per il 2023. "Sottolineiamo che per il prossimo anno il management ha mantenuto un approccio molto cauto, ipotizzando un andamento complessivamente piatto nella produzione automobilistica mondiale", si legge nella ricerca.Sebbene la visibilità sul lato dei costi continui a essere limitata, gli analisti hannoun aumento dei ricavi del 2,5% (in linea con le stime precedenti), un margine EBITDA piatto al 12,3% e un utile netto migliorato a 33 milioni di euro.