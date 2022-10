Tod's, DeVa Finance: su delisting non assunta ancora alcuna decisione

Tod's

(Teleborsa) - Sono stati pubblicati i risultati definitivi dell' OPA disu. Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, BNP Paribas Securities Services, alla chiusura del Periodo di adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 4.134.358 Azioni, rappresentative deldel capitale sociale dell'Emittente e pari al 48,91% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.Per effetto delle adesioni all'Offerta - si legge in una nota - l'Offerente sarebbe venuto a detenere, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 28.774.170 Azioni, rappresentative dell'86,95% del relativo capitale.I risultati definitivi ", congiuntamente alle Persone che agiscono di Concerto, di unadel capitale sociale" dell'Emittente. Pertanto,".L'Offerente conferma di "non rinunciare alla Condizione sulla Soglia, con la conseguenza che l'Offerta deve ritenersi inefficace".Quanto al perseguimento dell'mediante fusione per incorporazione di Tod's in DeVa, l'Offerente comunica che "". In ragione di quanto sopra, le Azioni portate in adesione all'Offerta sono state restituite e immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi, nel corso del presente Giorno di Borsa Aperta (i.e., il 26 ottobre 2022).DeVa Finance precisa inoltre che gli Aderenti non hanno subito alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata o in corso di maturazione.