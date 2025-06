Finance For Food sale all’80% di D&P

Finance For Food

(Teleborsa) -, società di consulenza strategica e industriale attiva nel settore agroalimentare e delle energie rinnovabili quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato oggi di aver esercitato l’opzione per l’acquisto di un’ulteriore quota del 29% dida, nell’ambito dell’accordo siglato lo scorso 4 novembre 2024.L’operazione si è articolata in due fasi: il conferimento del 23,6% del capitale di D&P in FFF, valorizzato in, ela compravendita del restante 5,4% per un corrispettivo di 500.000 euro.Il pagamento del conferimento è avvenuto tramite emissione di 558.375 nuove azioni FFF, a un prezzo unitario di 3,94 euro, in seguito a un adeliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione.A seguito dell’operazione, FFF detiene ora una quota pari all’80% del capitale sociale di D&P. Entro sei mesi, anche il socio, titolare del residuo 20%, potrà cedere la propria partecipazione a FFF, che avrà comunque il diritto di acquistarla nel 2026 in caso di mancato esercizio.