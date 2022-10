Emerson Electric vende maggioranza di unità Climate Technologies a Blackstone

Emerson Electric

Blackstone

(Teleborsa) -, società statunitense di tecnologia e software, ha raggiunto unin base al quale venderà una quota di maggioranza nella suaa fondi di private equity gestiti da, in una transazione che valutà l'unità 14 miliardi di dollari. Emerson riceverà in anticipo, al lordo delle imposte, proventi in contanti di circa 9,5 miliardi di dollari, pur mantenendo una partecipazione di minoranza in una nuova joint venture autonoma.La transazione "segna una pietra miliare significativa nel percorso di Emerson per creare un portafoglio di tecnologia industriale coeso e di valore più elevato e per", si legge in una nota.Emerson ha anche comunicato i2022 (terminato il 30 settembre). Le vendite nette del quarto trimestre sono aumentate dell'8% e le vendite sottostanti sono aumentate del 12%, raggiungendo 5,4 miliardi di dollari. Il margine EBITA rettificato è stato del 23,3%, in aumento di 260 punti base. L'utile per azione rettificato è stato di 1,53 dollari, in aumento del 16%.