Energia, Eurostat: nel 2022 balzo dei prezzi in tutta Ue, unica eccezione l'Ungheria

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2022, inell'Ue sono aumentati notevolmente rispetto allo stesso periodo del 2021, da 22,0 euro per 100 kWh a 25,3 euro per 100 kWh. Anche i prezzi medi delsono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2021 da 6,4 euro per 100 kWh a 8,6 euro per 100 kWh nella prima metà del 2022. È quanto è emerso dalla raccolta dati sui prezzi dell'elettricità e del gas pubblicati da Eurostat.L'ente statistico europeo ha sottolineato che nell'ultimo periodo i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono aumentati notevolmente in tutta l'Ue. A guidare l'impennata dei prezzi soprattutto i costi della materia prima e diinfluenzati dall'attuale situazione geopolitica determinata dall'aggressione militare russa inRispetto a un anno fa, il peso dellee deinelle bollette finali dell'elettricità e del gas addebitate alle famiglie nell'UE nella prima metà del 2022 è diminuito in modo significativo: gli Stati membri infatti hanno introdottoper mitigare i costi energetici elevati. Rispetto al primo semestre 2021, la quota delle tasse sulla bolletta elettrica è fortemente diminuita dal 39% al 24% (-15,5%) e sulla bolletta gas dal 36% al 27% (-8,6%).Per quel che riguarda i prezzi dell', sono aumentati in 22 Stati membri dell'UE nella prima metà del 2022, rispetto alla prima metà del 2021. L'aumento maggiore (espresso in valute nazionali) è stato registrato in(+62% ), davanti a Lettonia (+59%) e Danimarca (+57%). I prezzi sono calati invece in cinque Stati membri:(-54%), Slovenia (-16%), Polonia (-3%), Portogallo e Ungheria (entrambi -1%). I cali in Olanda, Slovenia e Polonia sono legati a sussidi e indennità governative, mentre ini prezzi sono regolamentati. I prezzi medi dell'elettricità per uso domestico nella prima metà del 2022 erano i più bassi in Olanda (5,9 euro per 100 kWh), Ungheria (9,5 euro) e Bulgaria (10,9 euro) e i più alti in Danimarca (45,6 euro), Belgio (euro 33,8), Germania (32,8 euro) e Italia (31,2 euro).Guardando al prezzo del, tra la prima metà del 2021 e la prima metà del 2022, è aumentato in 23 dei 24 Stati membri dell'UE per i quali sono disponibili dati. I prezzi del gas sono aumentati maggiormente in(+154%), Lituania (+110%) e Bulgaria (+108%), trainati principalmente dal costo della materia prima. C'è stato un solo Stato membro in cui i prezzi del gas naturale per i consumatori domestici sono diminuiti marginalmente nello stesso periodo: l'(-0,5%), dove i prezzi sono regolamentati. I prezzi medi del gas per uso domestico nella prima metà del 2022 erano i più bassi in Ungheria (2,9 euro per 100 kWh), Croazia (4,1 euro) e Lettonia (4,6 euro) e i più alti in Svezia (22,2 euro), Danimarca (16,0 euro). ) e Paesi Bassi (12,9 euro).