Sicurezza, innovazione, sostenibilità: si rafforza collaborazione Gruppo ASPI-Federico II

(Teleborsa) -: sono queste lesulle quali si rafforza sempre di più la collaborazione traArriva, infatti, un altro importante traguardo per il Programma Mercury, l’ambizioso piano delper unaall’insegna della- spiega la nota - vede la Tangenziale di Napoli insieme a tutte le Società del Autostrade per l’Italia come “laboratorio a cielo aperto” delle sperimentazioni che saranno poi diffuse su tutta la rete nazionale e che, da oggi, diventa anche “open lab” dell’Università Federico II di Napoli. Grazie al rafforzamento di questa virtuosa sinergia, infatti, da oggi l’infrastruttura partenopea sarà a disposizione dell’Ateneo per testare le soluzioni tecnologiche sviluppate in collaborazione con diverse realtà, nell’ambito del progetto europeo F2 Smart Lab.Occasione per presentare le tecnologie da ora operative su Tangenziale e l’ampliamento della collaborazione con l’Ateneo, è stata la cerimonia per l’avvio della seconda edizione dellafrutto della partnership tra la Federico II e Tecne, società del Gruppo Aspi: l’iniziativa rientra nel progetto “Aha già formato e inserito nel Gruppo decine di nuovi ingegneri con competenze specializzate. Una risposta concreta ed efficace al problema dello shortage e dello skills mismatch, sul quale il Gruppo Autostrade è fortemente impegnato a livello nazionale e sistemico. L’avvio dei corsi del nuovo anno accademico, che vedranno quest’anno la partecipazione di 36 studenti (21 giovani neolaureati e 15 dipendenti del Gruppo Aspi), è stata l’occasione per presentare le inedite innovazioni tecnologiche già operative, in via sperimentale, sulla principale infrastruttura stradale della città, con l’obiettivo di renderla sempre più futuristica, oltreché modello di sviluppo ingegneristico per l’intero paese.tra i principali progetti già avviati in modalità sperimentale,la prima applicazione è sulla stazione Arenella che è stata dotata di impiantistica evoluta mediante l’installazione di impianti fotovoltaici e solare termico, supportati da un sistema di smart building per lagestione intelligente dei carichi elettrici e la riduzione di Co2.Sul viadotto Capodichino è già stata inoltre avviata l’installazione di un innovativo sistema di illuminazione radente e intelligente, capace di coniugare il risparmio energetico (-15%) alla comunicazione tra veicoli e autostrada. Il progetto, sviluppato grazie ad una sinergia tra Tangenziale di Napoli, Movyon e Amplia, società del gruppo ASPI, elimina l’utilizzo e l’ingombro deii, sostituiti da corpi illuminanti installati sulle barriere di sicurezza e dotati banche di un sistema di rilevamento del traffico. Questo innovativo sistema è in grado di bstabilire una comunicazione tra il tratto stradale e i veicoli in transito, nell’ottica di implementare lesta inoltre sviluppando il sistema sensoristico che, installato sulle principali opere d’arte consente la sorveglianza dinamica costante e in tempo reale delle strutture della rete e, grazie ad Argo, la piattaforma informatica di asset management sviluppata da Movyon e già operativa sulla rete nazionale per il monitoraggio e la gestione del ciclo di vita delle infrastrutture, offre in un’unica soluzione la completa digitalizzazione degli asset.attraverso il Conto Targa, il sistema di pagamento personale associato alla targa del proprio veicolo che consente di pagare i pedaggi scegliendo di domiciliarne il pagamento su carta di credito o conto corrente.afferma“Il rafforzamento della sinergia con la Federico II, in un contesto strategico come quello della Tangenziale di Napoli, rappresenta un modello virtuoso che genera benefici su tutto il territorio.Una strategia tesa a rendere la nostra rete innovativa e sempre più accogliente, in linea con le esigenze degli utenti e delle comunità che attraversa”.“In occasione dei cinquant’anni dall’inaugurazione –conferma la sua vocazione al servizio del territorio e di tutte le persone che ogni giorno utilizzano la nostra infrastruttura. La collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II ha generato un importante programma di investimento di circa 200 milioni di euro volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla“La rivoluzione in atto nel trasporto stradale - aggiungeLa tangenziale di Napoli ha una tradizione di eccellenza nella sperimentazione delle tecnologie innovative. Basti pensare che è stata la prima autostrada con un sistema automatico di pagamento e la prima autostrada urbana ad avere il tutor per il controllo della velocità. Dati alla mano questo ha comportato 4000 incidenti in meno dal 2008 certificati della polizia stradale. Tecne intende fornire al tutto il gruppo ASPI le nuove competenze ingegneristiche che consentiranno un ulteriore salto tecnologico per la mobilità sostenibile.”“La seconda edizione della SI Academy – afferma“Federico II Smart Infrastructure Lab – F2SI LAB” che il nostro Ateneo si è aggiudicato nell’ambito dei bandi PNRR destinati alla creazione di Infrastrutture di Ricerca per l’Innovazione. F2SI LAB consentirà di validare e certificare materiali e sistemi avanzati per la fabbricazione digitale, soluzioni e tecnologie per il monitoraggio e per l’energia rinnovabile. L’accordo con TANA prevede che siano identificate delle tratte che diventano un “open lab” presso cui potranno essere testati e certificati sensori e sistemi avanzati per le infrastrutture”.Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri