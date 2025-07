ASPI: 38 milioni di italiani in viaggio per le vacanze nei tre fine settimana di esodo

(Teleborsa) - "La rete autostradale si conferma ancora una volta protagonista della mobilità del sistema Paese: solo nell'ultimo fine settimana di luglio e nei primi due di agosto ci aspettiamo che saranno 38 milioni le persone che sceglieranno le principali arterie autostradali di Aspi per raggiungere le località di vacanza". È quanto ha dichiaratoduranteche si è tenuta oggi a Roma, anticipando le previsioni per i fine settimana dal 25 al 27 luglio, dal primo al 3 agosto e dall'8 al 10 agosto, giornate in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di vacanza."Le previsioni per le imminenti vacanze sono in linea con il trend di crescita dei flussi autostradali che, dalla ripresa post pandemica, non si è mai arrestato. Nei primi sei mesi del 2025 sulla nostra rete abbiamo registrato un incremento del 1,6% rispetto allo stesso semestre dello scorso anno – prosegue–. A crescere sono sia gli spostamenti dei mezzi leggeri che dei mezzi pesanti, dati che suggeriscono una pressoché omologa vivacità del nostro sistema economico e produttivo, nonostante l'incertezza geopolitica del momento storico"."È proprio negli asset portanti della rete nazionale che – fa sapere Aspi in una nota – si concentrano gli sforzi maggiori del Gruppo in termini di potenziamento, come per il tratto toscano della A1, e di ammodernamento su tutte le infrastrutture in gestione. A supportare Aspi nel percorso di implementazione della qualità della rete e della sicurezza delle persone anche un crescente processo di digitalizzazione degli asset"."Attraverso l'innovazione tecnologica riusciamo a implementare sistemi di sicurezza per chi viaggia e per chi lavora sul nastro autostradale, a mettere a punto sistemi predittivi che agevolano gli spostamenti, consentendone la pianificazione e contribuendo a un risparmio energetico in ottica di sostenibilità ambientale – afferma–. Proprio nel segno della sicurezza stradale e dei nostri cantieri che abbiamo lanciato l'ultima campagna in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e la Polizia di Stato. Crediamo profondamente nell'impegno culturale per la sicurezza e quest'anno abbiamo scelto di dedicare l'iniziativa a chi sulla nostra rete lavora ogni giorno".