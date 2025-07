Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica per le reti industriali in Italia

(Teleborsa) - È statopresso la sede di, un accordo strategico dalla durata triennale tra, società del Gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, e,centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica. Questa firma sancisce ufficialmente la, un laboratorio congiunto dedicato allaper la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, energia ed ambiente.L’iniziativa, la prima nel suo genere in Italia, rappresentae si inserisce nel piano di attuazione delle strategie delorientate alla sostenibilità e alle smart infrastructure presentate nel Piano Strategico 2024-2028 "Green Diligent Growth".All'interno del Robotic Joint Lab, ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia e specialisti di ACEA collaboreranno fianco a fianco per sviluppare tecnologie e soluzioni robotiche in grado diIl laboratorio congiuntoLa progettazione e la prototipizzazione dei robot e delle tecnologie avverranno principalmente nei laboratori dell’IIT – in particolare presso il, entrambi con sede a Genova – mentre lo spazio a Roma sarà ospitato all’interno di un edificio a vocazione industriale, messo a disposizione dal Gruppo, oggetto di un intervento di riqualificazione architettonica e funzionale, pensato per favorire la collaborazione tra ricerca e impresa. L’edificio sarà articolato in due aree principali: una zona dedicata alla progettazione condivisa, dove ricercatori e tecnici potranno co-progettare soluzioni in un ambiente stimolante e flessibile, e una seconda area destinata al testing dei prototipi e alla finalizzazione delle versioni beta delle soluzioni robotiche, in vista del loro lancio sul mercato. In linea con una concezione di laboratorio aperto, modulare e orientato all’innovazione,L’accordo siglato oggi, il primo ad essere promosso darappresenta un importante passo in avanti nella collaborazione tra industria e ricerca, mettendo a sistema competenze multidisciplinari per affrontare con strumenti innovativi le sfide poste dalla transizione ecologica, dalla digitalizzazione delle infrastrutture e dalla crescente complessità nella gestione di reti e impianti. Un progetto che consolida il ruolo di ACEA come attore di riferimento nell’innovazione industriale a servizio dei territori e delle comunità."Con questo accordo – dichiara– affermiamo la nostra visione orientata al futuro e la capacitàdi essere protagonisti nella transizione tecnologica. Inoltre, contribuiamo al posizionamento del Gruppo Acea sul tema dell’innovazione robotica. Le soluzioni che nasceranno da questo laboratorio congiunto"Questo laboratorio congiunto – così- rappresenta esattamente il tipo di iniziativa che vogliamo promuovere: ricerca e impresa che lavorano fianco a fianco per trasformare conoscenza avanzata in soluzioni concrete. All’interno del Robotic Joint Labcapaci di supportare la gestione anche in contesti critici e complessi di infrastrutture strategiche,come le reti idriche ed energetiche. La collaborazione con ACEA mette la nostra esperienza al servizio della modernizzazione delle infrastrutture industriali e rafforza il ruolo dell’Istituto come motore di innovazione tecnologica per il tessuto industriale nazionale".