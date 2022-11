Acinque, Stefano Cetti nuovo amministratore delegato

Acinque

A2A

(Teleborsa) -(già Acsm Agam), multiutility quotata su Euronext Milan e controllata da, ha comunicato che. Il manager prende il posto di Paolo Soldani, che il 6 ottobre aveva rassegnato le dimissioni per perseguire nuove opportunità professionali all'interno del gruppo A2A.La società ricorda che le dimissioni di Soldanie che il CdA procederà alla cooptazione del nuovo amministratore e alla nomina del nuovo amministratore delegato nella seduta che sarà convocata per il 30 novembre.Dal 2010 Cetti è, società di ingegneria leader in Italia nella progettazione di sistemi di trasporto e riqualificazione ambientale, che a Milano si occupa in particolare di progettare e realizzare le infrastrutture per la mobilità, di gestire il ciclo dell'acqua e il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, e della manutenzione di scuole, impianti sportivi e verde cittadino.Ha ricopertotra cui Aem Milano, Aem Elettricità e di Aem Gas, Metroweb, IBM Italia, KPMG Advisory e AIDI, associazione che riunisce tutti gli operatori del comparto dell'illuminazione.