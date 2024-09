Predict verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 5,4 milioni di euro

(Teleborsa) -, società pugliese attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 5,42 milioni di euro, dopo averquasi 1,6 milioni di euro (di cui 1,52 milioni di euro in aumento di capitale e 79.950 euro derivanti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita concessa da Qo3 S.r.l.). Ildi collocamento è stato pari a 1,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,00 e 1,45 euro per azione).Ilè al 28,03% (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, escluse le azioni a voto plurimo e le Price Adjustment Shares) e al 29,51% (assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe, escluse le azioni a voto plurimo e le Price Adjustment Shares).Ilè composto da: Angelo Aurelio Gigante (Presidente e Amministratore Delegato); Isabella Cafagna (Vicepresidente e Amministratore Delegato); Loredana Amoruso (Amministratore Delegato); Giuseppe Carella (Amministratore Delegato); Rocco Dichio (Consigliere); Valeria Stucci (Consigliere); Vito Anelli (Consigliere Indipendente).Dopo l'ammissione (prima dell'eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe), l'è composto da: Qo3 S.r.l. al 86,34% dei diritti di voto, 71,97% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; mercato al 13,66% dei diritti di voto, 28,03% delle azioni ordinarie.Sono presenti 300.000in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale (1:1) al raggiungimento di determinati obiettivi di redditività al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. Inoltre, sono presenti 1.800.000(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Qo3 S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L'è prevista il 26 settembre 2024, con ilsu Euronext Growth Milan (EGM) il 30 settembre 2024. Nel processo di quotazione, Predict è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA).