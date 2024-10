Officine Maccaferri, Stefano Susani è il nuovo Ceo

(Teleborsa) -, leader globale nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, annuncia oggi la nomina didel Gruppo. Il manager, che assume il nuovo ruolo diCon un’esperienza trentennale nel settore delle infrastrutture e della sostenibilità, Stefano Susani assumerà la guida del Gruppo, contribuendo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi previsti dal piano strategico. Fra questi, la crescita sia organica che per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate in settori e aree geografiche strategiche, e il consolidamento dei risultati operativi già raggiunti attraverso il rafforzamento della supply chain.Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominatoquale nuovo., mentre, in qualità di Group Senior Vice President, assumerà la responsabilità dell’, di sviluppo del business e delleverso nuovi mercati. Lapo Vivarelli Colonna manterrà inoltre l’incarico di Consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri.