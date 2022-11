Ucraina, Scholz in visita in Cina: ho chiesto a Xi Jinping di usare la sua influenza per porre fine alla guerra

(Teleborsa) - Il cancelliere tedescoha incontrato il presidente cinese. Scholz è il primo leader del G7 a visitare Pechino dall'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020. "Qui in Cina tutti sanno che un'escalation della guerra inavrebbe conseguenze per tutti noi – ha dichiarato Scholz al termine dell'incontro –. Ecco perché è molto importante per me sottolineare che tutti dicono chiaramente che un'escalation attraverso l'uso di un'arma nucleare tattica è esclusa". Scholz ha affermato di aver chiesto al leader cinese di usare "la sua influenza sulla" per porre fine alla "guerra di aggressione" ai danni dell'Ucraina.Per quel che riguarda il nodo di, il capo del governo tedesco ha ribadito che la Germania, così come gli Stati Uniti e molti altri Paesi nel mondo, segue la politica della. Tuttavia, ha aggiunto Scholz, parte della Unica Cina è anche che "qualsiasi cambiamento dello status quo delle relazioni nello Stretto di Taiwan deve essere pacifico e consensuale".Da parte sua, Xi ha invitato la comunità internazionale a "rifiutare l'uso e la minaccia delle" per prevenire una "crisi nel continente eurasiatico", nelle sue osservazioni più dirette sulla necessità di impedire l'escalation della guerra russa in Ucraina. Xi ha anche parlato della necessità congiunta di garantire ladellealimentare ed energetico, entrambe interrotte dall'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin.La visita di Scholz a Pechino, ha aggiunto il presidente cinese "approfondirà la cooperazione pratica" tra i due Paesi. La situazione internazionale, ha sottolineato, "è complessa e mutevole. Quali potenze influenti,dovrebbero collaborare in tempi di cambiamento e caos per dare maggiori contributi a pace e sviluppo mondiale. Se sono mantenuti i principi di rispetto reciproco, di ricerca di terreno comune, di scambi e apprendimento reciproco, la direzione delle relazioni non sarà deviata e il ritmo d'avanzamento sarà stabile".