COP27, Meloni dà il via ai bilaterali: vede Sunak e Presidente Etiopia

(Teleborsa) -è arrivata all'International Convention Center di, dove viene inaugurata la conferenza su clima, accompagnata dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ed ha subito dato il via ad una serie di bilaterali, alcuni propedeutici ad aumentare le forniture di gas all'Italia.Dopo esser stata accolta dal presidente egiziano, con il quale probabilmente ci sarà un delicato faccia a faccia, e dal segretario generale dell'Onu, Meloni ha avuto una serie di bilaterali con il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, con il Premier del Regno Unitoe con il Primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia,Incontrando il Primo Ministro dellaAbiy Ahmed, Meloni ha espresso soddisfazione per la recente conclusione dell'Accordo per una pace duratura attraverso la cessazione delle ostilità tra il Governo etiope ed il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino ed hasoprattutto in campo energetico.Con il Premier britannico, Giorgia Meloni si è trovata d'accordo sulla necessità di dareed alla cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e NATO.Al Presidente delloIsaac Herzog, la Premier italiana ha assicurato forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all'antisemitismo.Il segretario generale dell'ONU, aprendo i lavori, ha sollecitato un "patto di solidarietà climatica" fra Stati ricchi e Stati emergenti. ricordando che ilè "la" e la "stiamo perdendo" perché le emissioni le temperature globali continuano a salire.La COP27 arriva in un momento cruciale, poiché la crisi economica, l'inflazione e la crisi energetica e del commercio internazionale hanno in qualche modo rallentato il passo delle economie Avanzate verso gli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi. ", ma il cambiamento climatico è la più grande. Questa Cop27 dovrà tenere traccia delle promesse fatte", ha ribadito con un tweet la Presidente della UE, richiamando l'obiettivo di limitare il riscaldamento climatico entro 1,5 gradi e".