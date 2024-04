Meloni in visita in Tunisia: firmate intese molto importanti su energia, imprese e università

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato che "la collaborazione con laè per l'Italia assolutamente una priorità da molti punti di vista ed è anche un tassello del lavoro che l'Italia sta portando avanti con il, per costruire con le nazioni del continente africano una cooperazione su base paritaria e che sia finalmente vantaggiosa per tutti".A margine dell'incontro con il presidente della Repubblica di Tunisia,, Meloni ha aggiunto che sono state firmate "molto importanti: un accordo per il sostegno diretto al bilancio tunisino nel settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, una nuova linea di credito a favore delle piccole e medie imprese tunisine, una intesa quadro per la cooperazione nel settore dell'università e dell'alta formazione".Sulla presidente del Consiglio ha ringraziato "le autorità tunisine e il presidente Saied per il lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di esseri umani"."Noi sappiamo che la Tunisia non può diventare il paese di arrivo dei migranti, su questo va rafforzata la, vogliamo coinvolgere le organizzazioni internazionali, lavorare sui rimpatri ma soprattutto sui: come abbiamo fatto con il decreto flussi che consente a circa 12mila cittadini tunisini formati di poter venire legalmente in Italia – ha sottolineato –. Sul fronte della migrazione legale credo si possa fare molto più da parte dell'Italia, ma è fondamentale che insieme lavoriamo per continuare a combattere gli schiavisti del terzo millennio, le organizzazioni della mafia che per fare soldi facili sfruttano le legittime aspirazioni di chi vorrebbe una vita migliore".Laè composta anche dal ministro Piantedosi, dalla ministra Bernini, dal vice ministro Cirielli. La delegazione tunisina è composta dal ministro dell'Interno Kamel Feki, dal ministro degli Affari esteri Nabil Ammar, dal ministro dell'Insegnamento Superiore e della Ricerca scientifica, Moncef Boukthir.