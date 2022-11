Lagarde (BCE): passare a energie rinnovabili più economiche contribuisce a rallentare inflazione

(Teleborsa) - Il principale obiettivo della Banca centrale europea (BCE) è mantenere i prezzi stabili. "Questa è la bussola che guida ogni nostra azione, ora più che mai. Per adempiere a questa responsabilità fondamentale, abbiamo bisogno di unin modo che le nostre politiche rimangano efficaci. Il, dato il suo effetto diffuso sulla nostra economia". Lo ha scritto, presidente della BCE, in un post sul blog dell'istituzione di Francoforte, in concomitanza con la COP27.Secondo Lagarde, gli eventi meteorologici estremi possono "far aumentare i prezzi dei prodotti chiave e quindi alimentare l'inflazione, rendendo più difficile per noi mantenere i prezzi stabili". Al contrario, "gli sforzi rafforzati perdovrebbero in definitiva", ha aggiunto.In sostanza, non tenere conto dell'impatto del cambiamento climatico sull'economia rischierebbe di escludere una parte cruciale del quadro generale. "Ciò significa che il nostro compito di preservare la stabilità dei prezzi deve includere un ulteriore lavoro per comprendere meglio come il cambiamento climatico influisca sul nostro ruolo - ha spiegato - Dobbiamo: i nostri modelli, dati, proiezioni e analisi".Lagarde ha ricordato come, nell'ultimo anno, la BCE abbiain questo senso: "Abbiamo adeguato le nostre partecipazioni in obbligazioni societarie, il quadro delle garanzie e le pratiche di gestione del rischio per tenere meglio conto dei rischi legati al clima".In qualità di autorità di vigilanza, "aziendali e di prestito - ha proseguito - Analizziamo anche l'impatto del cambiamento climatico sull'economia e sulla stabilità finanziaria. E, naturalmente, lavoriamo per ridurre l'impronta ambientale delle nostre attività aziendali quotidiane in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi".