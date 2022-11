adidas ufficializza Bjorn Gulden (ex CEO di Puma) come nuovo CEO

adidas

Puma

Pandora

(Teleborsa) - Il Supervisory Board diha ufficialmente. Negli scorsi giorni il gruppo tedesco di abbigliamento sportivo aveva confermato le trattative con il manager per trovare un successore a Kasper Rorsted, dopo che ad agosto CEO e società avevano convenuto sulla necessità di un cambio al vertice.Oggie il Consiglio di sorveglianza hanno concordato che. Il CFO Harm Ohlmeyer guiderà l'azienda fino al 31 dicembre 2022.Bjorn Gulden hadidal 2013. In precedenza, è stato CEO del marchio di gioielli danese, amministratore delegato del più grande rivenditore di calzature d'Europa Deichmann, presidente di Rack Room Shoes, e ha ricoperto varie posizioni dirigenziali presso l'azienda di abbigliamento outdoor Helly Hansen."Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Bjorn Gulden di nuovo in adidas - ha affermato il presidente Thomas Rabe - Bjorn Gulden vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore degli articoli sportivi e delle calzature. Di conseguenza, conosce molto bene il settore e attinge a una ricca rete di sport e vendita al dettaglio. Gulden. In qualità di CEO di Puma, ha rinvigorito il marchio e ha portato l'azienda a risultati record".