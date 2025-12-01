Francoforte: senza freni Puma

(Teleborsa) - Ottima performance per Puma
, che scambia in rialzo del 4,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Puma
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,01. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)