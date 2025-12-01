Milano 17:35
Francoforte: senza freni Puma

(Teleborsa) - Ottima performance per Puma, che scambia in rialzo del 4,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Puma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Puma rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,39 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,01. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
