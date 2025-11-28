Milano 13:47
43.232 +0,03%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:47
9.707 +0,14%
Francoforte 13:47
23.812 +0,19%

Francoforte: calo per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Puma
Pressione su Puma, che tratta con una perdita dell'1,85%.
Condividi
```