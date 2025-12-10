Milano 13:38
43.451 -0,28%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:38
9.672 +0,31%
Francoforte 13:38
24.075 -0,36%

Francoforte: rosso per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Puma
Rosso per Puma, che sta segnando un calo del 2,14%.
Condividi
```