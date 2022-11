Nagel (Bundesbank): BCE non deve mollare troppo presto lotta all'inflazione

(Teleborsa) - "Continuerò a fare tutto il possibile per garantire che noi, in qualità di Consiglio direttivo della BCE,, per portare avanti con determinazione la, anche se le nostre misure frenano la crescita economica". Lo ha detto, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della BCE, nel corso di un intervento a una conferenza sulla supervisione bancaria, ricordando che quest'anno i prezzi al consumo sono aumentati più e più volte a tassi mai visti dall'introduzione dell'euro."Perché in una situazione in cui la politica monetaria è in ritardo rispetto alla curva, i", ha specificato l'economista tedesco.Nagel ha detto che "non c'è dubbio che. Sarebbe allora tanto più difficile per la politica monetaria ripristinare la stabilità dei prezzi. E ciò aumenterebbe il rischio che l'inflazione rimanda ancorata a livelli elevati nel medio termine".Il numero uno della Bundesbank ha ricordato che "per riportare il tasso di inflazione al 2%" e sottolineato che "l'entità di ciascun gradino del tasso di interesse e quanto in alto aumenteremo i tassi dipenderà dall'evoluzione dei dati e delle prospettive".Tuttavia, la normalizzazione della politica monetaria "è qualcosa di più del semplice aumento dei tassi di interesse chiave", ha detto, con riferimento al. "Questi attualmente ammontano a quasi 5 trilioni di euro - ha spiegato - E continuano a spingere in modo significativo i rendimenti obbligazionari dell'area dell'euro".