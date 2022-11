Mobilità sostenibile, Generali e Telepass supportano la diffusione del dispositivo "Next"

(Teleborsa) - Rendere più accessibile la prima soluzione al mondo che unisce auto, telematica e telepedaggio. Con questo obiettivohanno dato il via a una– il dispositivo di nuova generazione che ha ricevuto il– disponibile in esclusiva per le agenzie Generali."Con Next – spiega Generali in una nota – l'utilizzo della telematica è una leva di sostenibilità che incentiva comportamenti responsabili alla guida generando un impatto sociale e ambientale positivo". Un cliente su 3 guida in maniera più sicura con il, il servizio di prevenzione che consente di migliorare il proprio stile di guida in ogni momento; la copertura auto è social ed estendibile fino a 5 parenti per una maggiore tutela; vengono dimezzati i tempi di attivazione emergenza conche chiama automaticamente e gratuitamente il 112 se il veicolo è coinvolto in un incidente grave. In Europa si stima che potrebbero essere salvate 2.500 persone all'anno.Sul fronte dell'il sistema – sottolinea Generali – consente fcon stile di guida virtuoso; oltre 3.350 tonnellate di CO2, pari a 35mila viaggi da Roma a Milano risparmiate grazie al telepedaggio."I clienti che scelgono Next come blackbox abbinata all'offerta assicurativa 'Immagina Strade Nuove' – fa sapere– possono usufruire fino al 31 gennaio 2023 di una riduzione di costi di oltre il 40% sulla componente servizi per la prima annualità di polizza. L'offerta è inoltre valida anche per chi ha già sottoscritto la 'Immagina Strade Nuove' con telematica, la copertura Generali dedicata all'auto e alla nuova mobilità. Chi ha incluso nella sua copertura uno dei dispositivi satellitari messi a disposizione da Generali Jeniot per aumentare sicurezza e comodità al volante e desidera sostituire quello in suo possesso con Next, può usufruire dell'offerta speciale".