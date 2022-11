Il Sole 24 Ore torna in utile: risultato netto a 0,9 milioni nei 9 mesi

Il Gruppo 24 ORE

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi del 2022 con una crescita dell'utile e della redditività. Ildi euro a fronte di una perdita di 3,7 milioni al 30 settembre 2021.IL Gruppo ha registrato(+7,3 milioni di euro) rispetto ai 142,6 milioni di euro del pari periodo del 2021. In particolare, nei primi nove mesi del 2022 i ricavi pubblicitari sono in crescita di 3 milionidi euro (+5,3%), mentre i ricavi editoriali sono in calo di 2,2 milioni di euro (-2,9%).è risultato positivo per 17,1 milioni di euro ed in aumento rispetto ai 13,3 milioni del 2021, mentreè salito a 4,8 milioni di euro da 0,2 milioni al 30 settembre 2021).negativa per 48,6 milioni di euro, in miglioramento di 15,3 milioni rispetto ai 63,8 milioni di euro negativi al 31dicembre 2021. Il patrimonio netto è pari a 17,3 milioni di euro, in incremento di 3,4 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che ammontava a 13,9 milioni di euro.